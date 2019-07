Archeologia: Musumeci, al via nuova gestione Parchi Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 3 LUG - "E' l'avvio di una nuova visione della Regione Siciliana rispetto alla gestione amministrativa per lo sviluppo e la valorizzazione diretta del grande patrimonio che sono i siti archeologici che vanno tutelati e fruiti. Oggi formalmente si avvia la fase 2 del Parco archeologico di Segesta, che avrà una gestione autonoma amministrativa e finanziaria, sempre sotto il controllo e la vigilanza della Regione". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci che in mattinata a Palazzo d'Orleans ha presentato assieme al direttore dei beni culturali Sergio Alessandro e al direttore del parco Rossella Giglio il nuovo percorso relativo alla gestione del Parco di Segesta. "La fase di avvio di questo parco, che è uno dei più rinomati parchi archeologici siciliani, è la più impegnativa - ha aggiunto Musumeci - perché bisogna procedere all'organizzazione, alla manutenzione dei beni architettonici senza trascurare l'attività di studio e di ricerca che ha una ricaduta dal punto di vista scientifico e magari un po' meno dal punto di vista economico. Ma i beni archeologici - ha sottolineato il presidente della Regione - devono diventare polo di attrazione per determinare una crescita del territorio. Abbiamo assicurato l'iniziale sostegno finanziario e nei prossimi giorni faremo un sopralluogo per renderci conto direttamente della situazione". "Questo criterio di impostazione su Segesta - ha sottolineato il presidente Musumeci - è comune agli altri parchi. Nei giorni scorsi abbiamo fatto una riunione con i direttori di tutti i parchi e a loro abbiamo detto: 'fateci sapere di cosa avete bisogno e diteci qual è l'attività di ricerca e promozione che volete portare avanti'. Prima la tutela del bene e a seguire la valorizzazione. Abbiamo dato 20 giorni di tempo ai direttori per conoscere cosa serve". (ANSA).