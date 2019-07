Vino: a Gibellina vigneto del Mediterraneo in ricordo Corrao

(ANSA) - GIBELLINA (TRAPANI), 2 LUG - Si chiamerà vigneto del Mediterraneo e sarà composto da tipologie di un'unica cultivar, il moscato, provenienti da diverse aree del Mediterraneo: ogni filare un Paese diverso nel segno di Ludovico Corrao, l'ex sindaco di Gibellina protagonista di tante battaglie per la rinascita del Belice e per il dialogo interculturale. Un messaggio di incontro, dialogo e condivisione tra i popoli del Mediterraneo. Il vigneto sarà donato dalla cantina Tenute Orestiadi alla città di Gibellina e sorgerà nei pressi dell'Orto Botanico. Qui verrà collocata anche l'installazione che nei giorni di Scirocco wine fest ha campeggiato al Sistema delle piazze, raffigurante il logo della rassegna: tre calici di colori diversi che si intersecano tra loro. E' quanto ha annunciato Rosario Di Maria, presidente del gruppo Cantine Ermes - Tenute Orestiadi, in occasione della serata conclusiva della terza edizione di Scirocco wine fest, la rassegna che per quattro giorni ha animato la città di Gibellina all'insegna dell'arte e della cultura del vino. "Da Gibellina vogliamo lanciare - ha detto Di Maria - un ponte sul Mediterraneo per creare dialogo, apertura e scambio. Siamo soddisfatti di questo progetto che, ancora una volta, ha celebrato il vino come forza aggregante e simbolo di confronto interculturale". (ANSA).