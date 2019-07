Torna DivinCinema nelle Strade del Vino Terre Sicane

(ANSA) - PALERMO, 2 LUG - Anche quest'anno torna nelle cantine delle Terre Sicane la rassegna cinematografica DiVinCinema. La formula vincente del progetto, nato nel 2010, è l'abbinamento tra il buon vino e film d'autore. Un'iniziativa volta a diffondere la cultura del bere bene che mira a coniugare enogastronomia, cultura e intrattenimento. La rassegna proporrà la visione di film, in abbinamento alla degustazione di ottimi vini e prodotti gastronomici, all'interno delle cantine partner della Strada del Vino Terre Sicane. La rassegna si snoderà ogni venerdì sera per tutto il mese.

Si comincia il 5 luglio nell'Abbazia di Santa Maria del Bosco a Contessa Entellina, con il film "Il corriere". Il 12 luglio nella Cantina Di Giovanna di Sambuca di Sicilia sarà la volta di "Green Book"; il 19 al Baglio Ingoglia di Montevago sarà proiettato "10 giorni senza la mamma". La manifestazione si concluderà il 26 luglio nella Cantina Settesoli di Menfi con "A star is born". (ANSA).