Teatro: la "Macchina dei sogni" ricorda sbarco sulla luna

(ANSA) - PALERMO, 2 LUG - Tutti sulla luna con La Macchina dei sogni, la 36° edizione del teatro di figura e di narrazione, diretto da Mimmo Cuticchio, che si svolgerà a partire dal 19 luglio e fino al 4 agosto tra Palermo e Terrasini. Quest'anno la Macchina commemora il cinquantenario dello sbarco sulla luna. "Non è stato facile scegliere il tema di quest'anno - avverte Mimmo Cuticchio - le ricorrenze da celebrare erano tante: i 500 anni di Leonardo, i 50 dallo sbarco sulla luna e i 30 dalla caduta del muro di Berlino. E poi, come sempre i miei pupi sono venuti in aiuto, ricordandomi che già 500 anni fa Ariosto aveva condotto il principe Astolfo sulla luna per recuperare il senno del paladino Orlando. Per me Ariosto e Neil Armstrong si sovrappongono, fanno parte di un immaginario che ha prodotto infinite opere letterarie". Il programma degli spettacoli si snoda tra Palazzo Riso, il museo D'Aumale di Terrasini e il teatrino di via Bara all'Olivella. Si alterneranno teatranti, pupari, manianti e burattinai, ma anche uomini di scienza, un astronoma come Lara Albanese, Marino Sinibaldi, direttore di Radio3, Stefano Catucci e Caterina Greco. Nell'atrio di Palazzo Riso un ippogrifo alto 8 metri, realizzato da Roberta Barraja, accoglierà i visitatori.

Il 26 luglio al museo D'Aumale, lo spettacolo centrale, un grande omaggio al melodramma del '700: orchestra di 50 elementi, musica di Giacomo Cuticchio che dedica il suo lavoro a la Medusa, "emblema del nostro tempo".