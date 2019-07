Sicurezza: Gdf sequestra 7 mln prodotti

(ANSA) - CATANIA, 2 LUG - Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi a contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri per i consumatori, hanno sequestrato oltre 7 milioni di prodotti illegali e denunciato 13 persone. L'operazione è stata eseguita a Catania, Misterbianco, Paternò, Acireale e Giarre. I titolari delle attività commerciali e venditori abusivi sono stati denunciati, a vario titolo, per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, e segnalati alla Camera di commercio etnea per la vendita di prodotti non in linea con le prescrizioni previste dalle norme relative alla sicurezza dei prodotti. (ANSA).