Rinviato al 10/7 processo a Zamparini

(ANSA) - PALERMO, 2 LUG - É stato rinviato a mercoledì 10 luglio con inizio dell'udienza alle 9,30 il processo con rito immediato all'ex proprietario e presidente del Palermo Maurizio Zamparini per le accuse di falso in bilancio e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione del club di viale del Fante. Il rinvio è stato disposto per motivi tecnici legati alla composizione del collegio. L'ex patron del Palermo non era presente in aula, a rappresentarlo i suoi legali Enrico Maria Mancuso e Fabrizio Biondo. Zamparini è dal 25 gennaio agli arresti domiciliari nella sua residenza di Aiello del Friuli.