Arata: Miccichè, politica molto più forte e impermeabile

(ANSA) - PALERMO, 2 LUG - "La politica si è resa impermeabile a quanto accaduto, non ha piegato la schiena, tutta la classe politica interessata da questa vicenda ha fatto in modo che chi voleva non ottenesse nulla. Rispetto al passato che ha danneggiato la nostra Isola per situazioni poco positive, mi sembra di poter affermare che oggi questa politica mi sembra molto più forte. Un punto a favore della Regione Siciliana, se non dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista politico". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè al termine della audizione in commissione regionale antimafia sul caso Arata e le pressioni alla politica per sbloccare pratiche sull'energia, incontrando i giornalisti in sala stampa. "E' cambiato l'atteggiamento complessivamente dell'Assemblea nei confronti degli affaristi, dei tangentisti - ha aggiunto Miccichè - questo è un palazzo che garantisce trasparenza e certezza negli incontri, io non incontro nessuno che non abbia preso un appuntamento e senza che si sia prima avvertita la portineria".

"E io sono felice che il signor Arata e i suoi amici se ne siano andati via e non abbiano ottenuto nulla dalla politica che ha dato un segnale importantissimo che la Sicilia sta cambiando", ha concluso Miccichè.(ANSA).