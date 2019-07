Arata: Fava, ci sono fatti abbastanza insoliti da chiarire

(ANSA) - PALERMO, 2 LUG - "C'è una visione proprietaria che alcuni signori fuori dalla Regione hanno dei passaggi autorizzativi. Come dice il gip e com'è scritto nel rapporto della Dia, è impressionante e imbarazzante il modo in cui la funzione pubblica veniva piegata a interessi privati. Non è solo la mazzetta che correva di mano in mano, ma l'idea che si potessero percorrere le stanze degli assessorati sapendo di potere avere sempre qualcuno pronto ad aprire una porta e semplificare le procedure". Lo ha detto il presidente della commissione Antimafia dell'Ars Claudio Fava, a margine dell'audizione del presidente dell'Assemblea Gianfranco Miccichè sul caso Arata. "E' compito nostro occuparci anche di corruzione non solo di mafia - ha aggiunto Fava - abbiamo ascoltato il presidente Miccichè, ma sentiremo anche i tre assessori interessati e non crediamo ci si debba fermare a Pierobon, a Cordaro e a Turano; occorre sentire anche i dirigenti apicali, e non soltanto loro, di tutti i rami amministrativi", ha aggiunto Fava in riferimento ai presunti rapporti con il faccendiere arrestato Paolo Arata. "Ci sono cose abbastanza insolite da chiarire - ha sottolineato Fava - che vanno oltre il fatto penale, di cui si occupa la magistratura: un uso e un abuso della autorizzazione unica, un modo per sveltire e bypassare molti altri snodi amministrativi e burocratici".(ANSA).