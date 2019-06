Supermercato in ex fabbrica Ancione

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - Nascerà un supermercato al posto dell'ex fabbrica di materiale bitumoso "Ancione", in via Thaon de Revel, zona Fiera. L'insegna dovrebbe essere quella di Eurospin. Sono cominciati i lavori per radere al suolo ciò che è rimasto degli edifici e dei silos della vecchia fabbrica, ormai in disuso da molti anni. Nel 2014, l'area di circa 15mila metri quadrati è stata sequestrata perché ritenuta discarica abusiva di rifiuti tossici, tra cui il pericoloso amianto. Nel 2018, durante i lavori di bonifica è divampato un incendio che ha sollevato una densa colonna di fumo nero.