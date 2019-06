Comune Palermo, Amat può assumere

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - L'amministrazione comunale invita l'Amat, l'azienda per il trasporto pubblico locale, "all'assunzione delle unità di personale ritenute necessarie, sulla base della percorrenza media per unità lavorativa, anche valutando l'ipotesi di ricorrere al lavoro interinale".

È quanto emerge da una nota inviata dal dirigente Sergio Maneri e dall'assessore Giusto Catania all'Azienda di trasporto e per conoscenza alla Regione.

Nella missiva viene, inoltre, chiarito che alla luce della normativa vigente e dall'analisi del Contratto di servizio in atto fra l'amministrazione comunale e l'azienda, "si ritiene percorribile l'ipotesi della definizione di un unico programma ordinario di esercizio che tenga in considerazione i chilometri del trasporto su 'gomma' e quelli su 'ferro' e che consenta all'Azienda, nel rispetto dell'obbligo del servizio pubblico nei confronti della cittadinanza, anche il rispetto di quello contrattuale".