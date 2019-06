Sea Watch, sbarcato anche un minorenne

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Insieme all'uomo evacuato per urgenza medica nella tarda serata di ieri dalla Sea-Watch 3 è stato condotto in porto a Lampedusa dalla Guardia costiera anche un minore che viaggiava con lui. Lo rende noto la ong su Twitter.

"Intanto alla nave è tuttora negato l'ingresso in porto e lo sbarco delle 40 persone ancora a bordo", si legge nel post pubblicato da Sea-Watch Italy.