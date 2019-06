Premi: a Msf lo "Stella della Pace Ludovico Corrao"

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - Il "Premio Stella della Pace Ludovico Corrao, per il dialogo tra le culture mediterranee" è stato assegnato a "Medici senza Frontiere", l'organizzazione umanitaria che ha già ricevuto nel 1999 il premio Nobel per la Pace. La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà domenica 30 giugno alle 21, nello scenario del Sistema delle Piazze di Gibellina. Il Premio sarà ritirato da Annalaura Anselmi, direttore della raccolta fondi di Medici Senza Frontiere; la cerimonia vedrà sul palco la presenza di Cesare Bocci, il noto Mimì Augello del serial televisivo "Il Commissario Montalbano, che leggerà frammenti narrativi dello scrittore Erri De Luca, e la cantante Paola Turci che dedicherà brani musicali ai temi del Premio Stella della Pace, intitolato all'ex sindaco di Gibellina Ludovico Corrao, protagonista di tante battaglie per la rinascita della valle del Belice.

"Per noi è un onore ricevere il Premio Stella Ludovico Corrao - commenta Annalaura Anselmi - che rappresenta un riconoscimento importante che premia non soltanto il cuore del nostro intervento e l'impegno degli operatori umanitari sul campo per fornire assistenza e cure mediche, ma anche il nostro lavoro di sensibilizzazione e di testimonianza. Ci aiuta a riportare l'attenzione sulle crisi e le emergenze dimenticate, dove ci sono enormi bisogni umanitari che ci spingono ad intervenire lì dove c'è più bisogno in modo rapido ed efficace grazie al supporto importante dei nostri donatori".

Il Premio è ideato e organizzato dal Comune di Gibellina, nel contesto dello Scirocco Wine Fest; a sottolinearne il valore etico e simbolico è il critico d'arte Tanino Bonifacio, Assessore alla cultura: "La nascita di questo Premio per la Pace ha l'obiettivo di fare diventare Gibellina una città laboratorio nella quale si esperisce il Pensiero che la cultura e l'arte sono ponti che avvicinano i popoli al di là delle differenze umane e geografiche. Nel segno dell'arte, nel nome di Ludovico Corrao, il Premio Stella della Pace è uno sguardo visionario per costruire un'umanità dell'accoglienza e dell'abbraccio". (ANSA).