Ustica: Fico, perseguire verità

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Nelle scorse settimane alla Camera è stata esposta un'opera dal forte valore simbolico: "Memorandum", che l'artista Lamberto Pignotti ha donato al Museo di Ustica di Bologna. Tenere viva la memoria di quella tragedia che si è consumata 39 anni fa è un monito per tutti. Perché l'aspettativa di verità e giustizia per quella strage in cui persero la vita 81 persone non può essere tradita. In questi anni c'è stato un impegno tenace da parte dell'Associazione dei familiari delle vittime e le Istituzioni devono continuare a stare al loro fianco". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico ricorda lo strage di Ustica. "La Camera ha già fatto passi importanti in questa direzione rendendo disponibili numerosi documenti declassificati. Un percorso che prosegue e che ha visto la creazione del portale delle Commissioni parlamentari di inchiesta. La Repubblica ha il dovere di perseguire la verità e la giustizia. È un impegno che dobbiamo onorare perché lo impone il senso stesso di comunità".