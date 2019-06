Rifiuti:Bellolampo chiude qualche giorno

(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - La discarica di Bellolampo chiude per alcuni giorni. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Rap Giuseppe Norata. La decisione dopo i controlli di questa mattina da parte dei carabinieri del Noe e dei tecnici dell'Arpa nell'impianto di conferimento dei rifiuti di Palermo.

Militari e funzionari hanno trovato alcune irregolarità nell'impianto; tra queste un eccesso di rifiuti in lavorazione. "Stiamo cercando di risolvere i problemi - dice il presidente Norata - In questo momento siamo in riunione e poi ci sarà un vertice con l'amministrazione comunale per trovare una soluzione".