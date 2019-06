Mostre: inaugurata "Graficamente", opere allievi Oda Catania

(ANSA) -CATANIA, 27 GIU - E' stata inaugurata oggi nelle stanze d'arte Puggelli di Piazza Università a Catania, e resterà aperta fino al primo luglio, la mostra "Graficamente" che raccoglie gli elaborati prodotti dagli allievi dell'Opera diocesana assistenza di Catania nell'ambito del Laboratorio di grafica moderna dell'Accademia. Il Progetto dei Laboratori Creativi, elaborato nell'anno accademico in corso per i giovani assistiti dalla Fondazione Oda di Catania è compreso all'interno del progetto, Scuola e comunicazione per i Siti Unesco della Sicilia. L'attuazione è affidata al Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.

Il Progetto è un percorso formativo, con riguardo ai temi dell'accessibilità e dell'inclusione, il cui acronimo è declinato in: #SmartEducationUnescoSicilia - Cinque sensi per sette Siti. La scelta programmatica delle finalità e delle attività è stata indicata dalla curatrice del Progetto, Giada Cantamessa e scaturisce dall'analisi del territorio siciliano, così ricco di beni artistici, riferito ai Siti Unesco siciliani.

Il Laboratorio di Grafica d'Arte si è svolto presso lo spazio della didattica, nella sede di Barletta dell'Accademia di Belle Arti di Catania; l'équipe di lavoro è stata coordinata da Daniela Costa, Docente di Tecniche e Tecnologie della grafica dell'Accademia, coadiuvata da otto Tutor, già diplomati in Accademia. L'impostazione didattica è stata definita per permettere agli allievi, alcuni con disabilità psicofisica, provenienti dai Centri di riabilitazione ed altri in condizione di disagio sociale, ospitati in Comunità alloggio, di acquisire le conoscenze artistiche, con alcune lezioni appositamente dedicate, e potere applicare le tecniche durante lo svolgimento in aula di tre Laboratori Creativi, selezionati appositamente per le loro diverse finalità: Illustrazione, Stampa su Tessuto e Plastica Ornamentale. (ANSA).