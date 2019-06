Caporalato: sfruttava 8 donne, arrestato

(ANSA) - LICODIA EUBEA (CATANIA) 26 GIU - Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri a Licodia Eubea (Catania) perché sorpreso alla guida di un furgone Fiat 'Ducato' con a bordo otto donne albanesi tra i 30 e i 40 anni di età che stava portando a lavorare in un vigna. Deve rispondere di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il blitz dei militari dell'Arma è scattato dopo settimane di indagini. I carabinieri hanno anche trovato un'agenda con nomi e cifre riferite al pagamento degli stipendi alla manovalanza, prova - secondo gli investigatori - che l'uomo era un intermediario tra i proprietari terrieri e le braccianti. Il 50 enne aveva anche circa 4.000 euro in contanti. Secondo quanto accertato, le donne, al lavoro per almeno otto ore al giorno, venivano pagate la metà della cifra prevista dai contratti di lavoro nazionali.

L'altra metà andava al 'caporale' Il furgone, l'agenda e il denaro sono stati sequestrati. L'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.