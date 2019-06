Rifiuti: Randazzo, Palermo resta sporca

(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - "Stamane questo è lo stato in cui versa la zona Oreto Policlinico. L'aria è irrespirabile in prossimità dei contenitori che non vengono svuotati da giorni e a questo si accumulano il conferimento irregolare di ingombranti e Raee". Lo dice il consigliere comunale M5s Antonino Randazzo che ha scattato foto di cumuli di immondizia.

"Presi di mira - aggiunge -sempre le stesse postazioni che l'amministrazione comunale conosce abbastanza bene in quanto segnalate spesso. Mentre il Sindaco annuncia con slogan e proclami patti di pulizia e maggiori controlli la città arranca e non sono garantiti neanche i servizi ordinari".(ANSA).