Arte: al via a Catania Wondertime 2019

(ANSA) - CATANIA, 25 GIU - Prenderà il via a Catania domenica prossima 30 giugno la rassegna Wondertime, che fino al 29 luglio proporrà arte diffusa alla riscoperta della città. Il tema portante di Wondertime 2019, giunta alla terza edizione, ideata da Rossella Pezzino De Geronimo - cofondatori Daniela Arionte e Pierluigi Di Rosa - sarà "Eros che non si trova su Wikipedia".

Tra le location scelte quest'anno il cinema Sarah, Largo XVII Agosto, nel quartiere Civita, i palazzi Scammacca, Pedagaggi e Gravina di Reburdone, il convitto Cutelli, la fermata della metropolitana di piazza Giovanni XXIII. Tra gli ospiti l'artista francese Sophie Nicole Culiére con la sua opera "Touch Your Nose, Pull Your Tongue Out", Anna Aiello, Viola Lupoi, Ilenia Maccarrone e Carmen Panarello con "Proserpina", per la regia di Francesca Ferro, il collettivo giovanile Etna Culture Fest. A chiudere la rassegna il 27 luglio saranno nel porto l'Orchestra e il Coro del Teatro Massimo Bellini al completo, diretti dal maestro Luigi Piovano.