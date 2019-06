Incendi: paura nella notte,fiamme vicino ville nel Trapanese

(ANSA) TRAPANI, 23 GIU - Momenti di paura la notte scorsa a Scopello, una nota località balneare del Trapanese, per un incendio che ha minacciato centinaia di ville. Il fuoco, divampato in località Grotticelli intorno alle 21,30, alimentato dal forte vento di scirocco, si è avvicinato, minaccioso, verso le abitazioni in una manciata di minuti. I villeggianti si sono riversati in strada. Solo intorno alla mezzanotte, quando vigili del fuoco e forestali sono riusciti a controllare le fiamme e mettere in sicurezza l'area abitata, i villeggianti hanno potuto fare rientro nelle villette.(ANSA).