Incendi: Canadair sfiora gommone in mare durante volo carico

(ANSA) - AGRIGENTO, 23 GIU - Un grosso incendio si è sviluppato stamane in contrada Ciavolotta, a poca distanza dal mare di Zingarello, ad Agrigento. Durante le operazioni di spegnimento è intervenuto un Canadair che, in occasione di uno dei numerosi voli di carico d'acqua, ha sfiorato un gommone in mare. Le foto e il video della mancata collisione sono stati diffusi dall'associazione ambientalista "Mareamico". (ANSA).