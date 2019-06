190 Kg hashish sequestrati a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno sequestrato oltre 190 kg di hashish contenuti in otto pacchi individuati in un centro di smistamento postale. Le attività sono scaturite da una segnalazione anonima fatta agli uomini del Gico della guardia di finanza. La sostanza stupefacente, proveniente da Nocera Inferiore (Sa), sarebbe giunta sulle piazze di Palermo suddivisa in almeno 100mila dosi per un valore di almeno un milione di euro. Gli investigatori hanno controllato i data base dell'ignara ditta di spedizioni, mentre altre pattuglie hanno intercettato il carico di droga con l'aiuto delle unità cinofile. Segnalata la posizione di due uomini, considerati il destinatario e il mittente della partita di droga.