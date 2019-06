Tronchetti Provera, tecnologia non basta

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - "In Italia la tecnologia legata alla vela si è sviluppata tantissimo, grazie proprio alle sfide estreme come la Coppa America e non solo. Ma la tecnologia da sola non basta ci vuole anche l'aspetto umano e in questa sfida italiana c'è tanto da questo punto di vista". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, patron di Pirelli e main sponsor di Luna Rossa con Prada nella sfida alla XXXVI edizione della Coppa America in programma in Nuova Zelanda nel 2021, nel corso di una conferenza stampa al Circolo della Vela di Palermo. "Lavoriamo nel mondo della tecnologia per dare risultati sempre migliori anche nello sport - continua Tronchetti Provera - in qualunque mondo o settore ci siano campioni e sfide vere, Pirelli non può che essere presente. Palermo? Tutti gli italiani dovrebbero conoscere Mondello perché è un patrimonio di bellezza tutto italiano. Palermo è sempre un modo per ricordare che l'Italia è il paese più bello del mondo".