Stromboli, torna Festa Teatro Eco Logico

(ANSA) - STROMBOLI (MESSINA), 21 GIU - Al via la sesta edizione della Festa di Teatro Eco logico, nove giorni di teatro, musica, danza e altri incontri che animeranno l'isola di Stromboli dal 22 al 30 giugno, tutti rigorosamente "a spina staccata" ovvero senza l'ausilio della corrente elettrica per riportare al centro della performance la naturale relazione fra artista, spettatore e ambiente. Dopo l'inaugurazione del 22 giugno, la Festa entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi Un sogno nella notte di San Giovanni ovvero il Midsummer night's dream di Shakespeare, allestito proprio nella "notte di mezza estate" ossia il 23 giugno: la celebre notte di San Giovanni con i suoi riti misteriosi e antichissimi che ispirarono il Bardo. Lo spettacolo diretto da Alessandro Fabrizi sarà allestito in più parti e a più riprese nelle ore del giorno e della notte previste dal play originale. Una messa in scena unica nel suo genere dove attori e natura avvolgeranno lo spettatore nell'ambientazione lussureggiante dell'isola.