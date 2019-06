Sicilia: Razza, con Musumeci nè ribaltoni nè ribaltini

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - "La storia personale e lo stile del presidente della Regione escludono qualsiasi preoccupazione, anche legittima. Questa non sarà mai una legislatura di ribaltoni o ribaltini". Lo dice Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute e dirigente di DiventeràBellissima, in merito alle polemiche sulla nascita del nuovo gruppo all'Ars "Ora Sicilia".

"Chi condivide il programma di governo e vuole offrire alla luce del sole un contributo d'idee ed un sostegno alla coalizione - aggiunge Razza - è sempre una risorsa. Chi conosce Nello Musumeci sa che il mercato non si è mai aperto e non si aprirà mai. Continuiamo a lavorare tutti con serenità, mettendo al centro la Sicilia e il suo diritto a un futuro migliore".(ANSA).