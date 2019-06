Uccide moglie: sul cadavere tracce acido

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - Si complica la posizione di Marco Ricci, l'uomo accusato di avere ucciso con un taglierino l'ex moglie, Anna Scavo, all'interno del negozio di Carini (Pa) in cui la donna lavorava come commessa. Sul luogo del delitto è stata trovata una siringa con dell'acido all'interno. La sostanza, ha accertato il medico legale, era anche sul volto e all'interno della bocca della vittima. Circostanza che fa pensare che l'uomo abbia tentato di sfregiare la ex.

Il gip, su richiesta del procuratore aggiunto Annamaria Picozzi, ha convalidato il fermo dell'uomo, accusato di omicidio volontario, e ha disposto la custodia cautelare in carcere.