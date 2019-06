Nasce "CaMus", nuovo centro culturale a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - A Palermo nasce il centro culturale CaMus, una "Casa della Musica", specializzata nell'intrattenimento artistico di alto livello artistico che si coniuga con la promozione sociale a favore del territorio. Le attività , musicali e teatrali e quelle formative sono ospitate nella cornice di Palazzo Mazzarino (via Patania 16), nel cuore di Palermo e a pochi passi dal teatro Massimo. Un polo culturale che offre anche servizi di bar e cucina che conferiscono un tocco personale e ricercato. L'inaugurazione ufficiale è prevista per domani, venerdì 21 giugno, alle ore 19:00.

Il calendario delle iniziative prevede una programmazione artistica polivalente e attrattiva per ogni genere di pubblico. Venerdì 21 giugno alle 20:30 sarà di scena il CaMus Resident Ensemble For Dancing, un progetto che nasce da un'idea di Salvatore Bonafede e mira a recuperare le origini e la vocazione originaria del jazz. L'ensemble eseguirà musiche di Salvatore Bonafede con gli arrangiamenti di Roberta Giuffrida. Una parte del programma sarà dedicata alle song frutto della collaborazione tra Salvatore Bonafede ed il cantante Gaetano Riccobono. Alle 23:00 CaMus sound system, un collettivo palermitano fondato da Marco Davì, Marco Pagano, Gaetano Dragotta, Dj e produttori di musica elettronica. Sabato 22 giugno alle 20:30 Gipsy trio: il primo grande amore musicale di Gabriele Lomonte è il chitarrista zingaro Django Reinhardt, che lo avvicina al mondo della chitarra e ad approfondire il jazz, in particolare il gipsy jazz. Di recente la costituzione di un suo guitar jazz trio con il contrabbassista Marco Zammuto e il batterista Luca Trentacoste. Adesso uno degli ultimi progetti ritorna alle origini e al primo amore Django, con il trio che suonerà al Camus in parte standard jazz riadattati allo stile manouche e in parte il repertorio tipicamente gipsy. Alle 23:00 DJ set a cura di Ettore Sorrentino e Gaetano Dragotta. Infine domenica 23 giugno verrà presentato il cluster sulla danza con performance artistiche sulle note delle chitarre flamenco. La sezione Danza del CaMus è curata dalla danzatrice Clara Congera.

