Migranti: parroco, dormo fuori finché non sbarcano Sea Watch

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 20 GIU - "Da ieri sera, sto dormendo sulla piazza della città e lo farò fino a quando i 42 migranti della nave Sea Watch non verranno portati in un luogo sicuro". Lo dice don Carmelo La Magra, parroco di San Gerlando a Lampedusa, a Vatican news. "Ora l'imbarcazione è ferma da otto giorni a 15 miglia dalle nostre coste - prosegue - e insieme a me ci sono molte persone della mia comunità parrocchiale, della Federazione delle Chiese Evangeliche e non credenti. Non è una protesta, è un gesto di condivisione e di solidarietà con chi non ha nulla". Don Carmelo aggiunge: "E' la speranza che spinge migliaia di persone ad abbandonare i propri Paesi in cerca di una vita migliore. Però molto spesso di speranza si muore. Il nostro mare pieno di cadaveri ne è testimone".(ANSA).