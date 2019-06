A Petralia Soprana arriva Treno del gusto e notte Romantica

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - Fine settimana ricco di appuntamenti a Petralia Soprana, nel Borgo più Bello d'Italia, dal "gusto" alla riflessione culturale al momento romantico passando per l'artigianato. Si inizia sabato mattina con un convegno organizzato dalla Fidapa e dall'ordine degli psicologi che si terrà a Palazzo Pottino e tratterà il tema della bellezza sulle Alte Madonie e i percorsi da seguire per lo sviluppo di un turismo ad interessi speciali. Sempre sabato Petralia Soprana sarà meta del treno del gusto, la manifestazione organizzata dalla Fondazione FS e Slow Food Sicilia. Il Treno dei formaggi e dei legumi tra Nebrodi e Madonie partirà dalla stazione centrale di Palermo e si fermerà alla stazione di Campofelice da dove l'itinerario proseguirà in bus alla scoperta dei borghi più belli d'Italia di Petralia Soprana, Gangi e Sperlinga.

Il sabato sera sarà tutto dedicato all'amore con la Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia, l'evento nazionale organizzato dallo speciale Club dei Borghi giunto alla terza edizione. Il format è per tutti uguale e prevede due momenti caratterizzanti con la degustazione di un dessert dedicato all'amore e il bacio di mezzanotte. Il programma dell'evento a Petralia Soprana prevede un percorso romantico in notturna guidato e narrato al chiaro di luna attraverso i vicoli e le bellezze architettoniche del Borgo. Sempre sabato prenderà il via la IX biennale dell'arte e artigianato al femminile. "Siamo costantemente al lavoro - afferma il sindaco Pietro Macaluso - per offrire a chi sceglie di venire a trovarci, oltre alle bellezze del nostro paese, momenti indimenticabili e particolari. Petralia Soprana sta vivendo un momento magico e noi stiamo facendo il possibile, mettendoci del nostro, per sfruttare al meglio questa opportunità di sviluppo turistico." (ANSA).