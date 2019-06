Mostre: le "città" di Consagra a Marsala

(ANSA) - PALERMO, 18 GIU - Sarà inaugurata il prossimo 6 luglio nel convento del Carmine a Marsala la grande mostra dal titolo "Consagra. Architettura", fino al 20 ottobre.

L'esposizione, a cura di Sergio Troisi, è realizzata in collaborazione con l'archivio Pietro Consagra di Milano ed organizzata dall'Ente mostra di Pittura "Città di Marsala".

Saranno una cinquantina le opere dell'artista esposte nelle sale dell'antico convento selezionate dal curatore, sono il paradigma della poetica di Consagra (Mazara del Vallo 1920 - Milano 2005) e del legame dell'autore fra la propria scultura e l'architettura, enunciato proprio ne "La città frontale", dove scrive: "Quando ho pensato ad una scultura, la città era presente come umore e come istigazione formale, come classe estetica e come creatura sensibile, come emozione politica e come sentimento".(ANSA).