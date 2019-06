'CaMus', casa della musica a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 16 GIU - Nasce a Palermo "CaMus", centro culturale e "casa della musica", specializzata nell'intrattenimento artistico di alto livello in cui la promozione sociale a favore del territorio si basa sulla partecipazione di specialisti e amatori. Le attività sono ospitate a Palazzo Mazzarino, nel cuore di Palermo a pochi passi dal teatro Massimo. La missione del "CaMus" è mettere in rete esperienze artistiche e culturali creando una comunità fertile per la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici e musicali: si pone l'obiettivo di stimolare la produzione, esibizione e promozione di artisti, professionisti ed emergenti, a livello locale, nazionale e internazionale. Il centro sarà presentato alla stampa il 20 giugno alle 20, poi l'inaugurazione al pubblico dal 21 al 23 giugno.