Suk Aleppo rinasce grazie ad Aga Khan

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - "Avevo annunciato un anno fa da Palermo, come Fondazione Aga Khan, che stavamo iniziando la ricostruzione del più importante suk della storia dell'umanità, il suk di Aleppo, in Siria, lungo circa 14 chilometri, con migliaia di negozi, oggi posso dire da Palermo che l'impegno lo stiamo onorando ed il prossimo luglio consegneremo ai commercianti e alla popolazione di Aleppo la prima parte del suk, in modo che la vita torni alla normalità in una città martoriata da una guerra incivile". Lo ha detto nel corso della seconda conferenza nazionale sulle periferie urbane, organizzata a Palermo dalla Fondazione Bracco, con la partecipazione del comune di Palermo e la collaborazione della Fondazione Nesta Italia, Radwan Khawatmi, consigliere di Aga Khan Foundation.

"Settanta fra i nostri migliori esperti hanno lavorato per nove mesi, un progetto che tra breve presenteremo all'Unesco e mi auguro anche alla Presidenza della Repubblica Italiana".