Periferie: confronto a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - - Il tema delle periferie affrontato da diversi protagonisti per individuare "buone pratiche". Questo l'obiettivo della seconda conferenza nazionale sulle periferie in corso a Palermo "Dieci, Cento Mille Centri", promossa dalla Fondazione Bracco con la partecipazione del comune di Palermo. "Per ottenere risultati concreti c'è bisogno di una pluralità di attori e di fare rete tra pubblico e privato, tra non profit e imprese. Solo crescendo tutti insieme si cresce" ha sottolineato Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco. "L'impegno dell'amministrazione comunale - ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - attraverso il tram, il wi-fi, la presenza delle massime istituzioni artistiche, è quello di rompere l'isolamento delle periferie".

Dell'esperienza di Milano ha parlato il vice sindaco Anna Scavuzzo: "i luoghi sono vitali - ha detto - se le persone che li abitano riescono a sentirli propri, bisogna fare in modo che le periferie non siano percepite come non luoghi".