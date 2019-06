Il nuovo Spider-Man a Taormina Fest

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 13 GIU - La 65/a edizione del Taormina FilmFest, che si svolgerà dal 30 giugno al 6 luglio, lancerà l'anteprima europea del film Spider-Man: Far From Home, che sarà proiettato al Teatro Antico la sera del 5 luglio. E' quanto annunciato a Taormina (Me) dagli organizzatori. Il Taormina Arte Award 2019 verrà conferito alle attrici Premio Oscar Nicole Kidman e Octavia Spencer (The Help), produttrice esecutiva della nuova serie tv della Apple Truth Be Told.

Spetterà a Ladies in Black, il nuovo film del regista australiano Bruce Beresford, l'onore di inaugurare la rassegna presente insieme alla protagonista Julia Ormond.

Il Festival quest'anno avrà come madrina Rocío Muoz Morales e sarà presentato, nelle serate al Teatro Antico, da Carolina Di Domenico. E' prodotto e organizzato per il secondo anno consecutivo da Videobank, in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte con la direzione artistica di Silvia Bizio e Gianvito Casadonte.