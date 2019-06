Arte: a Gibellina viaggio "Andata e ritorno" dal terremoto

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - Memoria e contemporaneità, partecipazione e rigenerazione, sono le parole chiave di "Andata e ritorno" il lavoro site specific che Moira Ricci, artista, fotografa e performer ha realizzato per Palazzo di Lorenzo, a Gibellina (Trapani). L'istallazione celebra la riapertura dopo anni di oblio del Palazzo, gioiello del noto architetto Francesco Venezia che sarà presente a Gibellina, insieme all'artista per la cerimonia d'inaugurazione sabato 15 giugno alle ore 18.30. "Andata e ritorno" è una nuova opera permanente progettata per convivere con l'inestimabile patrimonio artistico e architettonico della città, frutto di un lavoro lungo oltre un anno che ha coinvolto l'intera comunità. Invitati dall'artista, i gibellinesi hanno riaperto i loro album di famiglia per ricostruire la memoria della vecchia città distrutta del terremoto del 1968. Una memoria che è custodita soltanto nei ricordi dei più anziani, e che può essere tramandata grazie alle foto storiche salvate tra le macerie del terremoto. Per mesi, i gibellinesi hanno raccolto e condiviso le foto rimaste come unico documento della vita nelle abitazioni, tra le strade, le chiese, i monumenti, il cinema, i bar della Gibellina di una volta, che sorgeva chilometri distante da quella odierna, in seguito coperta come un sudario dal Cretto di Burri. Un prezioso materiale documentale - costituito da oltre 1.000 fotografie - che ha attivato la straordinaria immaginazione di Moira Ricci, rendendo al tempo stesso la comunità protagonista di una narrazione a voci multiple della storia della città.

Il risultato è una spettacolare istallazione di dieci metri di altezza per tre di larghezza, composta da un collage dipinto a mano dall'artista toscana che ritrae volti memorie e ricordi di un tempo passato, in cui lo spettatore può immergersi e sentirsi parte di una comunità in cammino alla ricerca di un nuovo inizio. (ANSA).