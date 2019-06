Chef Ciccio Sultano raddoppia e apre anche "Cantieri"

(ANSA) - RAGUSA, 11 GIU - Ciccio Sultano, lo chef siciliano insignito delle 2 stelle Michelin, aggiunge un nuovo tassello al suo progetto con l'apertura di Cantieri Sultano. L'inaugurazione della struttura in via capitano Bocchieri accanto al Duomo di Ragusa Ibla, nello stesso palazzo La Rocca che già ospita il ristorante dello chef pluripremiato, avverrà domani 13 giugno. "Cantieri Sultano è, innanzitutto, un luogo fisico dove lavorare, sperimentare, incontrarsi - spiega Ciccio Sultano - ma anche un cantiere di idee per promuovere una cucina contemporanea, siciliana per nascita e internazionale per vocazione". Nei nuovi spazi, oltre agli uffici, - sottolinea lo chef - ci sono una cucina ad alto contenuto tecnologico, vero e proprio laboratorio dove saranno testati i nuovi menu e i nuovi prodotti firmati, e un american bar, dedicato esclusivamente ai clienti del ristorante". Fabrizio Foti, l'architetto che ha disegnato gli spazi, definisce Cantieri Sultano "un luogo che nasce dal restauro-riuso di alcuni ambienti terreni del settecentesco Palazzo La Rocca. Tali spazi sono sempre stati, dall'origine, le sedi congeniali per il lavoro quotidiano di maestranze e di artigiani. Un luogo in cui oggi si rinnova l'incontro ideale di mestieri, pratiche, saperi e pensieri; un luogo in cui si intrecciano ricerche, sperimentazioni e produzioni".

Cantieri Sultano sarà dunque un luogo dove si potranno incontrare e sperimentare saperi e sapori antichi e moderni, tutto questo sotto la sapiente regia di uno degli chef stellati siciliani più noti del panorama internazionale. (ANSA).