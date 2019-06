Migranti:38 soccorsi al largo Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 9 GIU - Trentotto migranti -20 uomini, 17 donne e una bambina - sono sbarcati nel pomeriggio a Lampedusa dopo essere stati avvistati dalla Guardia costiera su un'imbarcazione in legno e trasbordati su una motovedetta che ha trainato il piccolo natante fino al porto dell'isola. Gli extracomunitari, partiti dalla Libia, provengono da Costa d'avorio, Guinea e Tunisia. Alcuni di loro erano disidratati. In particolare una donna versava in cattive condizioni di salute.