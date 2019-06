Spese pazze All'Ars: Leontini assolto

(ANSA) - PALERMO, 7 GIU - La Corte di Appello di Palermo, ribaltando il verdetto emesso in primo grado, ha assolto l'ex capogruppo del Pdl all'Ars Innocenzo Leontini dall'accusa di peculato. Leontini era stato coinvolto nell'inchiesta della Finanza sulle cosiddette spese pazze all'assemblea regionale siciliana.

In primo grado Leontini aveva avuto due anni di reclusione. I giudici d'appello oggi lo hanno assolto con la formula "per non aver commesso il fatto". Secondo l'accusa l'ex deputato, quando era in carica da capogruppo tra il 2008 e il 2012, avrebbe utilizzato somme destinate al Gruppo per regali ad autorità e a una dipendente che doveva sposarsi. Il legale, l'avvocato Raffaele Bonsignore, ha dimostrato che una legge dell'epoca consentiva alla presidenza di utilizzare una parte del denaro del Gruppo per spese di rappresentanza.

Domani alle 11 Leontini terrà una conferenza stampa a Ragusa.