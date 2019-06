Ciclismo:Nibali riparte dal Gp di Lugano

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Comincia la marcia di avvicinamento di Vincenzo Nibali al Tour de France. Dopo avere smaltito la mezza delusione post-Giro d'Italia - concluso al secondo posto, a 1'05" dal vincitore Richard Carapaz - e avere trascorso qualche giorno di vacanza in famiglia, il messinese torna alle corse: sarà di scena domenica nel 73/o Gran premio di Lugano di ciclismo. La gara prevede 8 giri, ciascuno dei quali lungo 22,4 km, per un totale di 179 km e quasi 4 mila metri di dislivello.

"Il percorso è molto selettivo - commenta il ds della Bahrain-Merida, Alberto Volpi - e molti corridori non concluderanno la gara: ci affidiamo a una formazione equilibrata, guidata dal capitano Vincenzo Nibali e da Matej Mohoric". Oltre allo 'Squalo dello Stretto' in Svizzera sarà al via Antonio Nibali, fratello di Vincenzo, Domen Novak, Meiyin Wang e Andrea Garosio.