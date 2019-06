Bus in buca manto stradale,nessun ferito

(ANSA) - CATANIA, 7 GIU - Un autobus dell'Azienda Municipale Trasporti di Catania che collega il capoluogo etneo con il comune di Aci Castello si è bloccato stamane in un avvallamento creatosi improvvisamente sull'asfalto in via Re Martino, la via principale del paese. Non ci sono feriti. E' accaduto intorno alle 11. La circolazione nella zona è bloccata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.