Ambiente: presentato il Mondello Mudd Festival

(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - Si apre il sipario della terza edizione del Mondello Mudd Festival, la kermesse ideata da Carola Arrivas Bajardi che ne cura anche la direzione artistica.

Appuntamento domenica 9 giugno con una inaugurazione, basata su tematiche culturali, sociali e territoriali, nella borgata marinara di Mondello. Il programma della manifestazione è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso a Villa Niscemi. "Una tematica costante del Festival - spiega l'ideatrice - è quella eco-ambientale, che finalmente in questo ultimo periodo ha interessato sia i media che la comunità cittadina tutta. Dal 9 al 16 di giugno all'ingresso del pontile della piazza di Mondello Paese vi sarà un'istallazione di arte urbana eco sostenibile ispirata alla tutela del mare dall'inquinamento della plastica mono uso. Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, diretti dal professore Fulvio di Piazza, dipingeranno su un portale appositamente montato per la manifestazione e rivestito con legno di scarto che verrà riutilizzato per l'occasione". Il tema della terza edizione del Festival è il "limes-limen" ovvero il concetto di limite inteso come confine invalicabile o come soglia da attraversare, che si esplica perfettamente nell'istallazione della parete/varco all'ingresso del pontile. Sia per l'inaugurazione che in occasione della performance del 15 giugno, dal titolo "Sconfinamenti...30 min per l'Ambiente", saranno coinvolti dei pescatori con i loro canti e barche tradizionali. Un momento dunque di grande coscienza civile che vedrà proprio l'8 di giugno, Giornata Mondiale degli Oceani, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite e riconosciuta nel 2009 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al fine di ricordare l'importanza della tutela dei mari, la realizzazione dell'iniziativa "Pensieri ecosostenibili" sulle panchine del pontile, da parte degli alunni dell'Istituto comprensivo Mattarella Bonagia di Palermo. (ANSA).