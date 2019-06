A Gibellina lo "Scirocco Wine Festival" dal 27 al 30 giugno

(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - Degustazioni di vini provenienti da Spagna, Francia, Italia , Malta e Tunisia, le ricette degli chef stellati, sfide di cucina e master class: tutto questo e altro ancora a Gibellina, dal 27 al 30 giugno, con lo "Scirocco wine fest", una manifestazione che anticipa di una settimana le Orestiadi. La rassegna è promossa da Cantine Ermes- tenute Orestiadi ed è stata presentata stamane al mercato San Lorenzo a Palermo. Nell'ambito della manifestazione è stato istituito il "Premio stella della pace Ludovico Corrao", assegnato quest'anno a Medici senza frontiere per l'azione umanitaria, il dialogo interetnico e la salvaguardia delle vite umane in tutti i teatri di guerra. La motivazione mette in relazione il senatore Corrao, ex sindaco di Gibellina e artefice della rinascita di quella parte di Sicilia distrutta dal terremoto del'68, e l'azione di MSF che difende il diritto alla salute delle vittime di ogni conflitto. La manifestazione, con progetto artistico di Alfio Scuderi, direttore delle Orestiadi, è stata voluta dal sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, dal presidente delle cantine, Rosario Di Maria, e dall'assessore Tanino Bonifacio. E' prevista la presenza di Paola Turci e Cesare Bocci, Roberto Lipari e Marcello Mordino. Il 30 giugno una parata spettacolo con musiche, fuochi e acrobazie concluderà la Rassegna.(ANSA).