Appalti: arrestati sindaco e funzionario

(ANSA) - CATANIA, 6 GIU - Il sindaco e un funzionario del Comune di San Pietro Clarenza e l'amministratore e un dipendente di una società privata sono stati arrestati da militari della guardia di finanza di Catania per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Al centro dell'inchiesta della Procura distrettuale di Catania la procedura di gara per l'assegnazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti. Gli appalti oggetto dell'indagine, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, sono relativi al periodo 2015-2018. Nei confronti degli indagati il Gip di Catania ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per due e agli arresti domiciliari per altri due. Sull'operazione il procuratore Carmelo Zuccaro alle 10.30 terrà un incontro con i giornalisti nella sala stampa della Procura distrettuale. (ANSA).