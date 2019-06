I finalisti del premio Brancati

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Sono stati resi noti i finalisti delle tre categorie del Premio Brancati, giunto alla sua 50/a edizione e dedicato dal Comune di Zafferana Etnea a Vitaliano Brancati, lo scrittore siciliano che scrisse alcune sue opere proprio in questo paese della provincia di Catania.

Per la Narrativa sono state selezionate tre scrittrici: Sandra Petrignani con "La Corsara - Ritratto di Natalia Ginzburg" (Neri Pozza), Rosella Postorino con "Le Assaggiatrici" (Feltrinelli) e Benedetta Cibrario con "Il rumore del mondo" (Mondadori).

Per la categoria Poesia sono state selezionate "Historiae" (Einaudi) di Antonella Anedda, "Se ero più alto facevo il poeta" (La Nave di Teseo) di Ennio Cavalli, "Un prato in pendio" (Rizzoli) di Pierluigi Cappello.

Per la categoria Giovani, Rocco Civitarese con "Giaguari invisibili" (Feltrinelli), Marzia Sicignano con "Io te il mare" (Mondadori) e Leonardo Malaguti con "Dopo il diluvio" (Exorma).

Il 21 settembre a Zafferana Etnea verranno decretati i vincitori di ogni categoria.