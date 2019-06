Ambiente: al via progetto "Gocce di Sostenibilità" a Forum

(ANSA) - PALERMO, 5 GIU - Prende il via venerdì 7 giugno Gocce di Sostenibilità, evento promosso dal centro commerciale Forum Palermo e realizzato in collaborazione - e in esclusiva per la Sicilia - con Acqua Group e Pubblicità Progresso, la Fondazione no-profit che dal 1971 promuove su tutto il territorio nazionale la comunicazione sociale di qualità. Gocce di Sostenibilità è un contenitore di iniziative e di azioni educative e didattiche legate al percorso e all'utilizzo dell'acqua e alla cura dell'ambiente; all'interno del calendario ci saranno mostre, spettacoli, laboratori scientifici e, a chiusura dell'evento (il 23 giugno), un'iniziativa speciale che riguarderà il tratto di mare della Costa Sud di Palermo e più precisamente la spiaggia di Romagnolo. L'evento prende vita dalla campagna di Pubblicità Progresso dal titolo CiRiesco che mira ad offrire strumenti e opportunità per sostenere un cambiamento culturale verso l'uso consapevole di una delle risorse più preziose per la sopravvivenza: l'acqua.

Un argomento, quello della sostenibilità e della difesa dell'ambiente, che sta molto a cuore a Forum Palermo, che si presenta a clienti e visitatori non solo come una struttura commerciale, ma anche come un luogo di aggregazione e una realtà attenta al sociale, all'etica, all'ambiente e al territorio circostante. Un progetto che invita tutti quanti a riflettere sull'importanza che hanno i nostri comportamenti quotidiani sul futuro delle nuove generazioni e sullo sviluppo dell'intero Pianeta; piccoli gesti che assumono un significato di rilievo come ad esempio quella di adottare una più consapevole gestione delle risorse che abbiamo a disposizione.(ANSA).