A "Una Marina di Libri" l'impegno di Medici Senza Frontiere

(ANSA) - PALERMO, 5 GIU - Anche quest'anno Medici Senza Frontiere partecipa al Festival Una Marina di Libri che si terrà dal 7 al 9 giugno all'Orto Botanico di Palermo, per raccontare i progetti in Italia per promuovere l'accesso alle cure per migranti e rifugiati attraverso il servizio sanitario nazionale, oltre che dell'intervento medico umanitario in contesti di gravi emergenza. Le testimonianze saranno a cura di Annarita Di Cola, coordinatrice di Msf a Palermo e Laura Verduci, operatrice umanitaria siciliana.

Venerdì 7 alle ore 19:30 Annarita Di Cola parteciperà alla presentazione del libro "In Mezzo al Mare. Storie di Giovani Rifugiati" di Mary Beth Leatherdale, per raccontare il progetto di orientamento e accompagnamento al servizio sanitario nazionale di Msf rivolto a persone che vivono in condizioni di vulnerabilità sociale a Palermo. A partire dall'esperienza diretta del gruppo di Msf di Palermo con gli abitanti del quartiere Ballarò, Annarita parlerà degli ostacoli che limitano l'accesso di migranti e rifugiati ai servizi sanitari pubblici.

Sabato 8 giugno alle ore 12:00, sarà possibile ascoltare la testimonianza dell'operatrice umanitaria di Msf Laura Verduci, che parteciperà all'incontro "A scuola di giornalismo con Msf", dove Rinaldo Clementi, attore e regista, leggerà alcuni brani tratti dagli articoli elaborati dagli studenti della scuola media Guglielmo Marconi di Palermo e del liceo classico di Cefalù Mandralisca, vincitori del concorso di web journalism Scuole Senza Frontiere. Inoltre, sabato 8 e domenica 9 giugno, i volontari di Palermo saranno presenti al Festival con uno stand con materiale dell'associazione e accompagneranno i visitatori in un percorso interattivo e multimediale. (ANSA).