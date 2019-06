Cinema Bellocchio presenta a Palermo "Il traditore"

(ANSA) - PALERMO, 4 GIU - Accompagnato da un clamoroso successo in sala (in terza posizione al box office, dopo i blockbaster Aladdin e Godzilla 2), accolto da 13 minuti di applausi a Cannes, distribuito e apprezzato anche all'estero, "Il traditore" di Marco Bellocchio arriva a Palermo, al Rouge et Noir, giovedì 6 giugno alle 20:20. A Palermo, sono state girate la gran parte delle scene, in particolare nei luoghi dove si svolsero i fatti rievocati, a partire dall'aula bunker del carcere dell'Ucciardone che ospitò il Maxiprocesso.

Dopo l'incontro del pomeriggio di giovedì 6 giugno alle 18 all'Orto Botanico di Palermo, nell'ambito della decima edizione del festival di editoria indipendente Una Marina di Libri, Marco Bellocchio presenterà "Il traditore" al Cinema Rouge et Noir accompagnato da Francesco La Licata (che ha collaborato alla sceneggiatura), dagli interpreti Fabrizio Ferracane (nel ruolo di Calò) e Fausto Russo Alesi (nel ruolo di Falcone), e dai produttori Beppe Caschetto (Ibc Movie) e Simone Gattoni (Kavak Film). L'incontro sarà coordinato da Gian Mauro Costa.

Il traditore racconta la storia del primo grande pentito di mafia, Tommaso Buscetta, l'uomo che per primo consegnò ai giudici le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Gli interpreti: Pierfrancesco Favino (nel ruolo di Tommaso Buscetta, "il boss dei due mondi"); Maria Fernanda Cândido (la moglie di Buscetta); Fabrizio Ferracane (Pippo Calò); Fausto Russo Alesi (Giovanni Falcone); Luigi Lo Cascio (Totuccio Contorno). Oltre a quella delle 20:20 una seconda proiezione è prevista per le 21:00 nella seconda sala del cinema.(ANSA).