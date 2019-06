Musumeci, rispetto avversario?Spero parole Mattarella monito

(ANSA) - PALERMO, 3 GIU - "Per me il rispetto dell'avversario è sempre stato un valore. Mi ricordo Almirante, il maestro della mia generazione, diceva: 'in politica non esiste il nemico esiste solo l'avversario e anche quando l'avversario non si comporta con lealtà, fate finta di non averlo capito e comportatevi voi con lealtà'. Oggi questo monito risuona, e il richiamo del presidente della Repubblica credo sia quanto mai appropriato in tutti i settori e in tutti gli schieramenti".

Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a margine della cerimonia per i 110 anni della fondazione della Federazione italiana scherma, ha commentato con i giornalisti le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella che parlando di scherma ha sottolineato l'importanza del "rispetto dell'avversario".

Un monito alla politica? "Mi auguro di sì" ha aggiunto Musumeci. (ANSA)