(ANSA) - PALERMO, 3 GIU - "Vorrei che fosse chiaro che quando dico 'li ammazzerei a uno a uno' non vado a cercarli a uno a uno per sparargli. Ma che siano 'buzzurri' lo penso assolutamente, ma questo non è violento". Così il presidente dell'Assemblea siciliana e commissario di FI in Sicilia, Gianfranco Miccichè, precisando le dichiarazioni che aveva fatto su chi nell'isola ha votato Lega alle europee e sui leghisti. (ANSA)