Mattarella a Palermo per 110 anni Federazione scherma

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è giunto a Palazzo dei Normanni per l'inaugurazione della mostra con 100 medaglie conquistate dagli schermidori azzurri allestita nel salone dei viceré di Palazzo Reale per celebrare i 110 anni dalla fondazione Federazione nazionale scherma.

"La scherma è inserita pienamente nella società del nostro Paese, non è un mondo artificiale è uno sport genuino in cui la passione fa superare i sacrifici e gli impegni che richiede la pratica dello sport. È anche uno sport in cui la prestazione è realizzata insieme all'avversario e quindi con rispetto dell'avversario", ha detto Mattarella, nel suo intervento che ha concluso a Palazzo dei Normanni, la cerimonia per i 110 anni della fondazione della Federazione nazionale scherma. "Il mondo della scherma è un mondo affascinate il cui valore come sport autentico è rimasto inalterato", ha aggiunto Mattarella. Rivolgendo poi a Irene Camber, oro ad Helsinki 1952, il capo dello Stato ha detto: "Ho un'età che mi consente di ricordare i suoi successi".