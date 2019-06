Giro: Chiappucci, bravo Nibali

(ANSA) - VERONA, 3 GIU - "Nibali a parte, non si è visto granché in questo Giro per i colori italiani. I nostri corridori non riescono a rimanere sulla cresta dell'onda, manca loro la continuità. Magari emergono, però non riescono a gestire la pressione. Ci affidiamo ad Aru, ma bisognerà vedere in che condizioni rientra. Ciccone? Un conto è andare in fuga perché non sei in classifica, un conto è dare battaglia da favorito".

Claudio Chiappucci, che ancora oggi chiamano il 'Diablo', boccia il ciclismo italiano che pedala nelle corse a tappe. All'Ansa, l'ex rivale di Indurain e Bugno osserva che la corsa rosa appena conclusa "è stata molto veloce, ma scarsamente avvincente".

"Nibali ci ha provato, Carapaz è stato bravo e forte, ma in troppi corrono di rimessa". "Se somiglio a Carapaz? Certo, anche se io in Ecuador non ci sono mai stato. Anche l'anno scorso mi avevano accostato a lui", conclude Chiappucci.